В Москве похоронили певца Евгения Осина: видео

В Москве на Троекуровском кладбище похоронили певца Евгения Осина, скончавшегося накануне в возрасте 54 лет. Как выяснили журналисты «Фразы», проститься с ним пришли как фанаты, так и местные «звезды» шоу-бизнеса.

По данным местных СМИ, на похороны пришли телеведущая Дана Борисова, певцы Алексей Крылов, Марат Крымов, Феликс Царикати, поэт Александр Шаганов и продюсер Андрей Разин.

Похоронили Евгения Осина под аплодисменты.

Как писала «Фраза», ранее стали известны подробности смерти Евгения Осина.