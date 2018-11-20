В Киеве толпа неизвестных битами разгромила проезжающий автомобиль

В понедельник, 19 ноября, вечером в Киеве на улице на улице Набережно-Крещатицкая толпа мужчин с битами напала на проезжающий мимо автомобиль. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом в Facebook сообщает «Киев Оперативный».

На видео с авторегистратора хорошо видно, что к одному из автомобилей прямо на проезжей части подбежала толпа людей с битами и начала его крушить. Водитель пострадавшей машины резко дал по газам, задев при этом рядом стоявшие транспортные средства.

Нападавшие начали преследовать автомобиль, после чего видно, что они сели в белую машину и уехали.

Ранее «Фраза» сообщала, что в марте 2018 года на Закарпатье задержали группу лиц с битами и дубинками. В ту же ночь кто-то разбил 9 венгерских машин.