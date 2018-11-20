Кровавое крушение поезда в Каталонии: появилось видео

В испанской Каталонии произошло кровавое крушение поезда. Как выяснили журналисты «Фразы», трагедия произошла рано утром во вторник, 20 ноября.

По данным местной полиции, в результате крушения поезда погиб как минимум один человек. Десятки людей пострадали. Многих пришлось госпитализировать.

Всего в поезде находились около 150 людей.

Инцидент случился между городами Тарраса и Манреса. Два последних вагона поезда компании Rodalies сошли с рельсов. Причиной трагедии называют непогоду – из-за нее произошел оползень, который «подточил» железнодорожные пути.

Как писала «Фраза», после столкновения поездов в Африке пострадали сотни людей.

Ранее произошло кровавое крушение поезда в Марокко.