Бойня в Чикаго: отморозок расстрелял людей в госпитале после ссоры с бывшей подружкой

Минувшей ночью в госпитале Чикаго произошла бойня. Как выяснили журналисты «Фразы», полиция сообщает о четырех трупах.

По данным местных СМИ, мужчина, поругавшись со своей бывшей подружкой, которая была здешним врачом-реаниматологом, выстрелил в нее, после чего зашел в больницу и начал стрелять по людям.

Его жертвами также стали полицейский и местный медицинский сотрудник.

Также серьезно пострадали две женщины.

Сам стрелок погиб: пока не уточняется, застрелился он сам, или его убили копы.

Как писала «Фраза», в США расстреляли прихожан синагоги.

Ранее известного американского рэпера расстреляли во дворе собственного дома.