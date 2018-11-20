В ДТП в Киеве пострадала беременная женщина

В центре Киева в ДТП пострадала беременная женщина. Как выяснили журналисты «Фразы», авария произошла вечером понедельника, 19 ноября, на перекрестке улиц Бульварно-Кудрявской и Гоголевской.

Как передает «Информатор», тут столкнулись автомобили Hyundai i10 и Hyundai Accent.

Пассажиром второго авто была беременная женщина, которая при аварии ударилась животом. Она была на девятом месяце беременности, а за рулем машины находился ее муж.

По словам женщины, которая была за рулем Hyundai i10, она поднималась по улице Гоголевской в сторону Павловского парка, когда столкнулась с ехавшей в сторону Цирка Hyundai Accent, врезавшись в ее левую сторону.

Оба водителя утверждают, что ехали на зеленый свет.

Отмечается, что пострадавшая отказалась от госпитализации.

Как писала «Фраза», в Киеве пьяные «гопники» бросались на полицию, среди задержанных – беременная.

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