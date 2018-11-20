В Запорожье по-жесткому «оприходовали» юную девчонку. Появилось видео

В одном из образовательных учреждений города Запорожья произошел позорный инцидент. Как выяснили журналисты «Фразы», учащаяся ПТУ № 31 напала на свою сверстницу.

Как передает Gazeta.zp.ua, видео избиения ученицы профессионального технического училища выложила в сеть Интернет сама «агрессорша» 19 ноября 2018 года.

Как видно из ролика, она нанесла «сопернице» несколько ударов по голове и в живот, затем повалила ее на асфальт и продолжила издевательства.

Видеозапись инцидента доступна к просмотру на видеохостинге Youtube.

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