В Кременчуге подросток чудом выжил, сорвавшись в 150-метровый карьер

В Кременчуге произошел невероятный случай: 14-летний подросток остался в живых после падения в карьер, глубиной 150 метров. Как выяснили журналисты «Фразы», к спасательной операции привлекли даже бойцов «Альфы».

Подросток со своими друзьями гулял около карьера и в один момент решил перелезть через ограждение. Но не удержался и сорвался в 150-метровый карьер. Парень чудом умудрился зацепиться за выступ, а его друзья позвали на помощь, сообщает ТСН.

Для спасения подростка развернули целую спецоперацию. На место ЧП спасатели, работники предприятия и даже бойцы спецподразделения СБУ «Альфа». Общими усилиями парня достали из бездны.

Как рассказала ведущий инспектор ГСЧС в Полтавской области Марина Мартыненко, подросток пролетел около 50 метров. С тяжелой травмой головы его госпитализировали. Сейчас его состояние средней тяжести.

Ранее «Фраза» сообщала, что в мае 2009 года в Крыму мужчина сорвался с горы и пролетел более 200 метров.

В марте 2013 года в национальном парке Сноудония на севере Уэльса альпинист, потеряв равновесие из-за падавшей на него глыбы льда, сорвался с горы и сорвался с высоты около 30 метров. Марк Робертс остался жив, получив лишь вывих лодыжки и сильные ушибы.