В Индии появилась больница для слонов

В Индии открыли первую больницу для слонов. Как выяснили журналисты «Фразы», она находится в городе Уттар-Прадеше.

Как передает Euronews, несмотря на то, что слоны в Индии относятся к категории священных животных, их популяция стремительно сокращается из-за нещадной эксплуатации людьми и истребления браконьерами.

Сейчас численность диких слонов в стране сократилась до 25 тысяч.

На решение данной проблемы сейчас брошены силы правоохранителей, которые пресекают отстрел и незаконную эксплуатацию слонов.

Как сообщается, открытый накануне госпиталь является местом для реабилитации слонов, пострадавших от рук человека. Его первыми пациентами стали десятки животных.

Как писала «Фраза», в одном из старейших зоопарков мира произошел пожар.

Сообщалось, что африканские слоны давно оказались на грани вымирания.