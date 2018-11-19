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«Призрак» мертвого соседа напугал канадку и взбудоражил соцсети

«Призрак» мертвого соседа напугал канадку и взбудоражил соцсети

Жительница канадского Онтарио показала видео «призрака» своего соседа. Как выяснили журналисты «Фразы», он явился к женщине накануне годовщины своей смерти.

Как пишет издание Mirror, 46-летняя Мени Питоссией поведала, что явившийся к ней неведомый гость задел дверной звонок, также на него отреагировала собака.

Также женщина получила сообщение, что у нее во дворе сработал датчик движения.

Когда она включила камеры видеонаблюдения, то была шокирована: на кадры попал странный силуэт.

Экстрасенс заявил женщине, что увиденное – это «призрак» ее соседа, с которым они дружили, и годовщина смерти которого приближалась. А приходил он, якобы, за скамейкой, которую подарил женщине. Эта скамейка также видна на видео.

Появившееся видео уже вызвало бурные обсуждения.

Как писала «Фраза», в Англии найден бункер с привидениями.

Тэги: мир, призрак, Канада, курьезы, приведение

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