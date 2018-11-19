Китайцы создали альтернативу GPS

В Китае создали альтернативу GPS. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом рассказали в Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники.

В сообщении говорится, что Китай совершил «успешный запуск с космодрома Сичан ракеты-носителя «Чанчжэн-3B» с двумя навигационными спутниками Beidou-3».

Национальная китайская глобальная навигационная сеть получила название Beidou.

Сообщается, что выведенные на орбиту спутники будут работать еще с семнадцатью объектами Beidou-3.

В официальном сообщении говорится: «Китай выполнил задачу по созданию глобальной навигационной базовой сети системы Beidou, это стало ключевым шагом перехода Beidou от внутренней системы к международной».

Отмечается, что до конца 2018 года запущенная система «будет функционировать и предоставлять базовые навигационные услуги странам и регионам проекта «Один пояс, один путь».

Уже в 2020 году Beidou будет предоставлять навигационные услуги для пользователей во всем мире.

Как писала «Фраза», китайцы решили освещать свои города «искусственной Луной».

Ранее в Китае открыли 55-километровый мост.