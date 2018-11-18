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В Киеве неизвестный тяжело ранил посетителя паба. В Сети появилось видео (18+)

В Киеве неизвестный тяжело ранил посетителя паба. В Сети появилось видео (18+)

В ночь на 18 ноября в Киеве неизвестный устроил стрельбу возле одного из увеселительных заведений в районе метро «Лыбедская». Как выяснили журналисты «Фразы», в результате тяжело ранен мужчина.

Как сообщается на странице сообщества dtp.kiev.ua в Facebook, злоумышленник произвел несколько выстрелов в пострадавшего у Портер-паба, в результате чего он в тяжелом состоянии без сознания срочно был госпитализирован в 17-ю больницу.

При этом автор поста предупреждает, что «окрестности метро „Лыбедская“ являются очень криминально опасными», и здесь часто собираются различные «подозрительные элементы».

Он также опубликовал видео (18+).

Как сообщала «Фраза», 24 января 2018 года около 2 часов ночи в стриптиз-клубе Chiky&Picky на Большой Васильковской в Киеве, произошла стрельба, в результате которой пострадали трое мужчин.

26 июля в центре Киева на бульваре Леси Украинки возле ресторана «Вареничная Катюша» неизвестный стрелял из пистолета Макарова. К счастью, никто не пострадал.

15 августа в Киеве на Троещине в результате стрельбы были ранены двое мужчин.

В ночь на 10 сентября 2018 года возле элитного клуба в центре Киева в ходе драки от ножевых и огнестрельных ран пострадал парень.

На следующий день во дворе на улице Большая Васильковская неизвестный подстрелил девушку, которая отдыхала во дворе на лавочке.

4 октября в одном из жилых домов в Соломенском районе Киева произошла перестрелка, в результате которой был ранен мужчина, который приехал из заграницы, чтобы навестить родственников.

Тэги: Киев, ранение, стрельба, криминал, новости Украины

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