Смертница, попросив прощения у Аллаха, взорвала себя на одном из КПП в Чечне. Момент попал на видео

17 ноября 2018 года на окраине Старопромысловского района Грозного произошел взрыв. Как выяснили журналисты «Фразы», девушка-смертница подорвала себя на одном из КПП.

Как сообщает Lenta.ru, полицейские заметили у КПП неадекватно ведущую себя девушку и попросили ее остановиться для проверки документов. В ответ она лишь ускорилась.

Тогда сотрудникам МВД пришлось сделать предупредительный выстрел в воздух, после чего смертница активировала бомбу.

Момент взрыва попал на видео. На кадрах, опубликованных каналом CHECHNYA в Telegram, видно, как сотрудники полиции куда-то стреляют на дороге. Затем слышен хлопок и виден взрыв.

В то же время Telegram-канал «Работаем, брат» опубликовал записку, якобы найденную при смертнице: на листке в клетку девушка от руки написала фразу «Аллах, прости меня» и повторила просьбу 21 раз.

Помимо записки в Сети появились фото паспорта на имя Спиридоновой Карины Омаровны, родившейся в 1993 году в Адыгее, якобы принадлежащего террористке. В качестве места регистрации указан поселок Березинский Челябинской области.

Как сообщала «Фраза», в декабре 2014 года в центре Грозного прогремел мощный взрыв и началась перестрелка.