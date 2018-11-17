Активисты пикетировали особняк Авакова под Киевом

В Киеве активисты устроили автопробег к дому министра внутренних дел Украины Арсена Авакова с требованием его отставки. Как выяснили журналисты «Фразы», причиной такого требования организаторы акции называют нераскрытые убийства и нападения на гражданских активистов из «списка Гандзюк».

Как сообщает «Украинская правда», участники акции скандируют «Авакова в отставку, Авакова — на нары», а на заборе особняка Авакова оставили трафареты «Кто заказал Катю Гандзюк», сделанные красной краской.

Участие в акции принимают также активисты, которые пережили нападения из-за своей общественной деятельности — Виталий Устименко, Сергей Стерненкно и другие.

Среди требований участников мероприятия также отставка Генерального прокурора Юрия Луценко.

Видео с места событий транслирует «Радио Свобода» на своей странице в Facebook.

Как сообщала «Фраза», 4 ноября 2018 года херсонская активистка Екатерина Гандзюк скончалась от последствий зверского покушения.

Ранее сообщалось, что Генеральный прокурор Луценко указал на заказчиков покушения на Гандзюк. За дело взялась СБУ.

При этом, по некоторым данным, причиной смерти херсонской активистки Екатерины Гандзюк могла стать врачебная халатность.