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В Москве бушевал пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Соцсети массово публикуют видео

В Москве бушевал пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Соцсети массово публикуют видео

В одном из районов Москвы произошло возгорание на нефтеперерабатывающем заводе. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе местного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям.

На месте пожара работает мобильная лаборатория МЧС РФ. Превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ не выявлено. Информации о пострадавших не поступало. Изначально пожару был присвоен второй ранг сложности из пяти, однако впоследствии его повысили до третьего.

По данным спасателей, причиной происшествия стало возгорание печи установки каталитического крекинга для переработки нефтепродуктов.

Впоследствии в МЧС сообщили о ликвидации пожара.

Тем временем пользователи соцсетей выкладывают видеоролики охваченного пламенем НПЗ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пожар НПЗ Капотня. Почему изменила стилю своей ленты и как это связано со здоровьем? НПЗ — это моя боль,живу не так далеко от. Химические вещества и примеси металлов вдыхает пол-Москвы, но сегодня пожар именно там, где одна из сильных концентраций яда. Здоровье? Этот клуб дыма сегодня ему может нанести серьёзный урон. Лично я уношу ноги, а вы?) #диагностека #нпз #капотня #пожар #нпзкапотня #зожвкапотне #пожарнпззнаете

Публикация от ????блог PRO медицину и здоровье (@diagnosteka)

Как сообщала «Фраза», в ночь на 31 января 2015 года разгорелся пожар в библиотеке академического Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН) в Москве.

3 апреля 2016 года в результате пожара обвалилась кровля в здании, принадлежащем Минобороны РФ.

4 апреля 2018 года в Москве загорелся торговый центр «Персей для детей».

Тэги: пожар, Москва, происшествие, мир, нефтепереработка

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