СМИ обнаружили в Украине «частные армии региональных феодалов»

Местные власти в Украине наделяют коммунальных охранников функциями правоохранительных органов и используют их в своих целях. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным СМИ, именно эти люди в итоге блокируют здания горсоветов от активистов и журналистов, а также участвуют в других силовых противостояниях.

Так, в Харькове работники коммунального предприятия «Муниципальная охрана» неоднократно не допускали активистов на сессию горсовета, или физически выдворяли их с заседания, применяя спецсредства, сообщает «Радио Свобода» в очередном выпуске программы «Схемы».

По мнению руководителя общественной организации «Харьковский антикоррупционный центр», депутата местного облсовета Дмитрия Булаха, это коммунальное предприятие создавалось, «как легальный отряд „титушек“». В качестве примера он привел столкновения под стенами горсовета этим летом, в которых представителями этого КП якобы использовались слезоточивый газ и пиротехника.

При этом, как утверждается, городской голова Харькова и руководитель предприятия комментировать данную информацию отказались.

Между тем, аналогичная структура существует и в Одессе под названием «Коммунальное учреждение „Муниципальная стража“». Как утверждают журналисты, жертвой сотрудников этого предприятия якобы стал местный активист Виталий Устименко, «которого силовики-муниципалы физически выгнали с сессии, когда тот пытался задать вопрос об отводе земли города под застройку частной фирме».

Комментируя эту информацию городской голова Одессы Геннадий Труханов заявил, что «это хорошо организованная провокация».

В Днепре данное предприятие также имеет название «Муниципальная стража». Как говорится в программе, в июле этого года, когда власти приняли решение о демонтаже ряда МАФов, а предприниматели попытались отстоять свое право там торговать дело закончилось столкновения с распылением газа и насилием со стороны представителей этой структуры.

В комментарии журналистам мэр Днепра Борис Филатов не стал отрицать, что «Муниципальная стража» выполняет функции, с которыми не справляется или «не хочет справляться» полиция. «Кому-то может показаться, что это частные армии региональных феодалов, это их силовой блок. Это те, благодаря кому они борются с демократией, активистами. Да, мы имеем группу, которая выезжает обеспечивать общественный порядок во время сноса, которая ездит вместе с инспекторами по благоустройству, вместе с инспекторами парковок. Потому что есть на них и нападения, и различные хулиганские действия, — честно признался Филатов. — Но, при этом приоритет, который я ставлю перед „Муниципальной стражей“, это, прежде всего, охрана общественного порядка».

В то же время сами бывшие работники подобных организаций подтверждают, что руководители крупных городов используют их в своих политических целях. Например, чтобы не впускать на заседания горсоветов определенных лиц.

При этом муниципалов обеспечивают спецсредствами. Так, по данным издания, в 2017 году одесские дружинники получили из городского бюджета 750 тыс. грн на покупку 500 газовых баллончиков, почти 3 сотен резиновых палок, несколько десятков бронежилетов, касок и тому подобное.

Как подчеркивают журналисты, отсутствие какого-либо правового регулирования деятельности подобных формирований предоставляет местным руководителям возможность единоличного контроля над ними, а их сотрудникам не нести за свои действия ответственность в той же мере, как представители официальных силовых структур.

Таким образом, считают журналисты, их существование может создавать определенный риск для общества.

Как сообщала «Фраза», летом 2018 года в Харьковском городском совете произошли столкновения между муниципальной охраной и активистами.