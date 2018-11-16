Петросян таки развелся с женой. Но имущество на полтора миллиарда рублей еще предстоит поделить

В России развелись юмористы Евгений Петросян и Елена Степаненко. Как выяснили журналисты «Фразы», имущество пары, при этом, до сих пор не разделено.

Как заявил адвокат Евгения Петросяна Сергей Жорин, развод состоялся. Он сообщил, что Елена Степаненко «хотела затянуть процесс, но ей это не удалось, требование о расторжении брака удовлетворил московский Хамовнический суд Москвы».

В свою очередь, адвокат Елены Степаненко Елена Забралова сообщила, что «решение о разводе вступит в законную силу через месяц, если не будет обжаловано». Она заявила, что продолжается раздел имущества. Она сообщила: «Мы только что представили опись, которую очень долго делали судебные приставы».

Общее имущество пары оценивается в полтора миллиарда рублей. Ранее сообщалось, что Елена Степаненко требовала отдать ей восемь из десяти квартир, а Евгений Петросян хотел все поделить поровну.

Как писала «Фраза», на развод с Евгением Петросяном подала Елена Степаненко.