Украинским старикам рассказали, как будут индексироваться их пенсии в следующем году

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко рассказал, как будут индексироваться пенсии наших стариков в следующем году. Как выяснили журналисты «Фразы», сделал это чиновник в эфире «5-го канала».

В частности, Павел Розенко заверил, что индексация пенсий в 2019 году пройдет автоматически.

Данный факт он назвал «главным позитивом пенсионной реформы».

По словам чиновника, пенсии для украинцев будут индексировать в автоматическом режиме ежегодно. Он добавил: «Уже нет такого, что от решений правительства будет зависеть перерасчет пенсий, это уже будет автоматический режим».

Вице-премьер-министр пояснил, что с 1 января 2019 года пройдет пересчет военным пенсионерам, после чего, с 1 марта, проиндексируют остальные пенсии.

Чиновник добавил: «Пенсионеры получат перерасчет пенсии в зависимости от изменения коэффициентов и от базового размера минимальной зарплаты, по которой рассчитываются пенсии».

Как писала «Фраза», для индексации будет внедрена формула, предусмотренная пенсионной реформой, в которой будет учтена сумма в 50% роста уровня инфляции и 50% роста средних зарплат в текущем году.