Таджики запустили самую большую ГЭС в мире

В Таджикистане начала работать самая высокая ГЭС в мире. Как выяснили журналисты «Фразы», высота плотины Рогунской гидроэлектростанции составляет 335 метров.

В пятницу, 16 ноября, был запущен первый агрегат ГЭС.

Проектная мощность Рогунской гидроэлектростанции равняется 3,6 тысячи мегаватт.

Примечательно, что строить ГЭС начали еще в 1976 году. С 1991 года стройка была заморожена и стартовала вновь в 2007 году. Она обошлась бюджету страны в полтора миллиарда долларов.

Как писала «Фраза», в Китае открыли 55-километровый мост.

Ранее в Индии открыли 182-метровый монумент – это как две статуи Свободы.