Усик стал героем мультфильма

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик стал героем небольшого мультфильма по итогам боя с британцем Тони Белью.

Как сообщает «Новое Время», авторами видео выступили аниматоры из студии Mojahed Fudailat, которая известна своими анимациями о боксерских и не только боях.

В мультике Усик в отличие от своего соперника не произносит ни слова, а после победы нокаутом сходится взглядом с чемпионом мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа, к бою с которым украинец стремится в случае своего перехода в хэвивейт.

Как сообщала «Фраза», 10 ноября 2018 года украинский боксер Александр Усик защитилчемпионские пояса по версиям WBA, WBC, IBF и WBO, победив британца Тони Беллью эффектным нокаутом в 8 раунде.

После этого промоутер Усика заявил, что ему необходим бой с непобедимым британским тяжеловесом Энтони Джошуа. Однако промоутер британца Эдди Хирн убежден, что перед этим украинцу следует провести несколько боев в тяжелом весе.

Пока же на встречу с Усиком претендуют британский боксер-тяжеловес Диллиан Уайт и российский претендент на пояс WBA Super в первом тяжелом весе Денис Лебедев.