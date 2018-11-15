Червоненко и Рыбчинский феерично поругались в прямом эфире

В прямом эфире телеканала NewsOne поругались народный депутат Евгений Рыбчинский и бывший чиновник Евгений Червоненко. Как выяснили журналисты «Фразы», уже появилось видео перепалки.

Эфир состоялся вечером в среду, 14 ноября.

В частности, Евгений Червоненко заявил, что Евгений Рыбчинский «неудачный продюсер» и назвал его «нулевым». В свою очередь, Евгений Рыбчинский обвинил оппонента в коррупции и «развале Украины». Евгений Червоненко в ответ назвал нардепа «овцой». После этого Евгений Рыбчинский предложил экс-чиновнику «выйти после эфира». Всех успокоил ведущий.

Видео перепалки:

Как писала «Фраза», свободовец Мирошниченко на спор «исполнил» гимн пионеров, но забыл второй куплет.

Ранее депутаты в прямом эфире сказали друг другу пару «ласковых».