Исследователи нашли под Гренландией гигантский кратер от астероида

Ученые нашли под Гренландией гигантский кратер. Как выяснили журналисты «Фразы», это сделали исследователи из университета Копенгагена.

Как пишет издание Science Advances, размеры кратера поражают: его глубина составляет около километра, а диаметр – тридцать один километр.

Его обнаружили под ледником Гайавата на северо-западе Гренландии.

В своих исследованиях ученые использовали данные NASA, полученные в 1997-2016 годах. Кроме этого, они использовали данные, которые получили в ходе радиолокационного исследования территории.

Как говорят ученые, найденный ими кратер «образовался после падения железного астероида, диаметр которого был около километра». Для этого исследователи провели геохимический анализ отложений на краях ледника, где нашли много «характерных для метеоритных кратеров минералов».

Ученые говорят, что возраст кратера – не менее 2,5 миллионов лет.

Как писала «Фраза», ученые нашли место на Земле, где температура падает почти до минус ста градусов.

Ранее исследователей озадачило необычное движение гигантского айсберга размером с половину Ямайки.