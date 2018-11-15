Андреевскую церковь в Киеве атаковали «коктейлями Молотова», а против охранника использовали газ

В историческом центре Киева забросали бутылками с горючей смесью Андреевскую церковь. Как выяснили журналисты «Фразы», полиция столицы ведет розыск двух нападавших.

Инцидент произошел около 7-20 утра в четверг, 15 ноября.

В полиции рассказали, что к ним обратился охранник храма. Он рассказал, что двое неизвестных кинули «коктейли Молотова» в двери. Также они напали на охранника, когда он пытался их остановить, использовав против него газовый баллончик.

Нападавшие убежали. Сейчас идет их поиск.

Сам храм не пострадал.

Как писала «Фраза», президент Украины Петр Порошенко решил отдать Константинопольскому патриарху Андреевскую церковь.

Как сообщалось, раскольнические действия Варфоломея до сих пор не поддержала ни одна из православных церквей.

Ранее Украинская православная церковь заявила, что разрывает контакты с Варфоломеем и отказывается от автокефалии.