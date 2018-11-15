В Киеве подростки брызгали женщинам в лицо слезоточивым газом, чтобы снять это на телефон

Трое подростков в Киеве брызгали в лицо прохожим женщинам слезоточивый газ и снимали это на видеокамеру. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева.

В частности, как сообщается, инцидент произошел в Подольском районе столицы: самый старший из ребят подходил к женщинам на улице и брызгал им в лица из газового баллончика, в то время как его друзья снимали это на видео.

Их остановил наряд патрульной полиции. Нарушителями порядка оказались местные подростки 2005, 2003 и 2001 г. р. Сейчас решается вопрос о задержании 16-летнего участника, который непосредственно применял к потерпевшим спецсредство. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Видео с места событий публикует сообщество «Киев оперативный» в Facebook.

Как сообщала «Фраза», 11 января 2018 года в Киеве на Контрактовой площади были замечены два подростка, которые бросали петарды в открытые окна офисных помещений, прямо людям на столы.