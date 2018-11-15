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Калифорния в огне: появились жуткие кадры выгоревших городов

Калифорния в огне: появились жуткие кадры выгоревших городов

В американской Калифорнии уже неделю бушуют лесные пожары, начавшиеся в прошлый четверг на севере штата. Как выяснили журналисты «Фразы», по последним данным, погибли уже 58 человек.

Однако число жертв будет расти. По данным местной полиции, пропавшими без вести числятся как минимум двести людей.

Сильнее всех пострадал город Парадайс – он буквально сгорел в огне.

Американские СМИ также опубликовали видео пепелищ и последствий пожаров в Калифорнии.

Как писала «Фраза», в пожаре у многих голливудских звезд сгорели калифорнийские особняки.

Тэги: США, мир, Калифорния, лесные пожары

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