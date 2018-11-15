Хоррор «Мэнди» с Николасом Кейджем выходит в украинский прокат

22 ноября в украинский прокат выходит «Мэнди» — психоделический хоррор с Николасом Кейджем. Как выяснили журналисты «Фразы», фильм был показан в Каннах и на международном кинофестивале «Санденс».

Сюжет: «1983 год. Дровосек Ред с женой Мэнди мирно живут в живописном лесу рядом с озером. Но в лесу поселилось зло — религиозный культ в компании с адской байкерской бандой. Как не вовремя пошла Мэнди прогуляться в лесу, где и приглянулась зловещему лидеру культа Иеремие. Тот приказывает байкерам похитить девушку, накачивает ее наркотиками и предает ритуальному сожжению. И не оставляет выбора дровосеку Реду, кроме как встать на тропу мести».

Главную роль в фильме исполнил Николас Кейдж, чья фильмография в последнее годы превратила актера в мэм, — по словам критиков, дровосек Ред стал одной из вершин безумной карьеры актера. Роль его жены, Мэнди, исполнила британка Андреа Райзборо.

Мировая премьера хоррора прошла на международном кинофестиваля «Санденс». «Мэнди» также вошел в программу «Двухнедельника режиссеров» Каннского кинофестиваля — после показа зрители устроили ленте пятиминутную овацию. В Украине фильм был впервые показан в рамках 2-й «Киевской недели критики».

Фильм стал одной из последних работ исландского композитора Йохана Йоханнссона, автора музыки к фильмам Дэни Вильнева — «Пленницы», «Сикарио» и «Прибытие» — а также к «Вселенной Стивена Хокинга».

«Мне нравится думать о „Мэнди“ как о произведении наивного искусства, как о воскрешении памяти о моем прошлом, об искусстве, музыке и фильмах, на которых я вырос» — комментирует свою работу Косматос. «Эта галлюциногенная смесь из хоррора о сатанистах и триллера о мести направлена прежде всего на эстетствующих фанатов. Но каждый, кто хочет оценить Николаса Кейджа в виде абсолютного безумца, должен насладиться этим лихорадочным сном» — пишут о «Мэнди» Variety.