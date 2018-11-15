В Индии обезьяна убила годовалого мальчика (видео 18+)

Жуткая трагедия разыгралась в Индии. Как выяснили журналисты «Фразы», на севере страны обезьяна убила годовалого мальчика.

Как сообщают местные СМИ, животное буквально вырвало малыша из рук матери, после чего затащило на крышу дома и бросило там ребенка умирать, слома еиу шею и повредив череп.

Обезьяна проникла в дом, когда женщина кормила малыша, и похитила его.

Спасти ребенка не удалось.

До этого та же обезьяна напала на 14-летнюю девочку, но она убежала.

Это не первый случай нападения обезьян на детей в этом регионе.

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Как писала «Фраза», у шимпанзе выявили признаки человеческого слабоумия.

Ранее в Китае обнаружены останки неизвестной обезьяны, которые позволяют сделать далеко идущие выводы.