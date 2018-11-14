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Водители двух «скорых», вызванных на место ДТП в суровом Николаеве, оказались сильно пьяны

Водители двух «скорых», вызванных на место ДТП в суровом Николаеве, оказались сильно пьяны

В Николаеве патрульные полицейские оштрафовали сразу двух водителей «скорой помощи», находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Как выяснили журналисты «Фразы», обе кареты приехали на место ДТП, чтобы оказать помощь пострадавшим, а также отвезти их в больницу.

Как сообщает "Укринформ", полицейские, которые сопровождали "скорые", заметила неадекватные действия одного из водителей и решили проверить его на наличие алкоголя в крове. А заодно и второго водителя, так как обе неотложки выехали с одной базы.

На видео, опубликованном на канале Youtube Police один из водителей, в крови которого было обнаружено 1,9 промилле алкоголя объясняет, что «поссорился с женой, вот и выпил перед работой".

Второй водитель, у которого алкотестер показал 0,64 промилле алкоголя, что в три раза превышает допустимую норму, никак не объяснил своего поступка.

Как сообщала «Фраза», в январе 2018 года в областной детской больнице в Боярке хирург вел прием детей, находясь в нетрезвом состоянии на рабочем месте.

15 апреля того же года во львовской областной детской больнице «Охматдет» врач проводила приемпациентов в состоянии алкогольного опьянения.

Летом медсестра больницы «Охматдет» в Харькове, будучи в нетрезвом состоянии, устроила дебош. Чтобы ее успокоить родителям пациентов пришлось вызывать полицию.

Тэги: ДТП, алкоголь, происшествие, Николаев, скорая помощь, криминал

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