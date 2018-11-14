Почти три сотни ДТП за полдня: снегопад в Киеве не помешал разве что ремонтировать дороги

В среду, 14 ноября, из-за обрушившегося на Киев снегопада в городе зафиксировано большое количество ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», соответствующие фото и видео очевидцы публикуют в социальных сетях.

В частности, на Ахтырском переулке в ДТП попали сразу несколько автомобилей, которые буквально разбросало по дороге.

Кроме того, из-за аварий пришлось перекрыть подъем на улице Татарской, где до этого люди пытались останавливать неуправляемые машины буквально голыми руками.

Как сообщает Патрульная полиция Украины на своей странице в Facebook, всего, по состоянию на 13 часов 14 ноября в городе зафиксировано 294 обращения по поводу ДТП.

В то же время метель не мешает коммунальщикам ремонтировать дороги возле новой АЗС на улице Луговой.

Как сообщала «Фраза», с утра среды, 14 ноября, Киев заносит снегом. Из-за сильных снегопадов с утра город встал в десятибалльных пробках.