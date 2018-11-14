Киев заносит снегом: город оказался на пороге транспортного коллапса

С утра среды, 14 ноября, Киев заносит снегом. Как выяснили журналисты «Фразы», на полдень столицу продолжает засыпать осадками.

Из-за сильных снегопадов с утра город встал в десятибалльных пробках.

Проблема усугубляется тем, что многие водители выехали с утра еще до снегопада на летней резине, поэтому под вечер в столице ожидается транспортный коллапс.

Как убедились наши корреспонденты, в Киеве идет уборка снега, но техника не справляется.

Снегом засыпаны многие дворы и дороги. Кроме этого, наблюдается гололед.

Также международный аэропорт «Киев» (Жуляны) засыпало снегом.

Синоптики говорят, что снег в Киеве будет идти минимум два дня.

Как писала «Фраза», в Киеве пошел первый снег.

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