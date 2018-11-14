Британские пилоты заявили, что видели НЛО

Британские пилоты заявили, что увидели НЛО. Как выяснили журналисты «Фразы», произошло это в небе над Ирландией.

Как передает ВВС, сразу несколько пилотов сообщили о том, что видели «яркие вспышки», которые они приняли за НЛО.

Так, еще 9 ноября, об этом заявил пилот авиарейса British Airways: он говорит, что видел НЛО на юго-западном побережье Ирландии. Сначала он подумал, что это военные учения. Но военных там не оказалось. Также, по его словам, перед его самолетом пролетел странный яркий объект.

В то же время, как поведал пилот компании Virgin Atlantic Airways, он тоже видел странный объект, но принял его за метеорит. По его словам, всего было несколько вспышек.

Скорость полета НЛО пилотами оценивается примерно в 2,5 тысячи километров в час.

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