В центре Киева разъяренная блондинка изувечила автомобиль за 2 млн грн. Неправильно припарковался?

Неизвестная девушка разрисовала и разбила элитный Porsche Boxter, припаркованный в самом центре столицы. Как выяснили журналисты «Фразы», соответствующее видео опубликовала на своей странице в Facebook украинская певица Тоня Матвиенко.

На видео можно видеть, как девушка пишет на автомобиле краской из баллончика слово «сволочь», а потом начинает избивать капот и лобовое стекло топором. При этом многочисленные прохожие не обращают на нее внимание и не останавливают.

Спустя какое-то время она садится в свой Chevrolet Aveo и спокойно уезжает.

Что побудило девушку на акт вандализма, кто она, и кому принадлежит Porsche, неизвестно. Полиция о данном факте на официальных страницах не сообщает.

Впрочем, некоторые комментаторы решили, что все происходит не по-настоящему.

По данным «Сегодня», стоимость данного автомобиля превышает 2 млн гривен.

Как сообщала «Фраза», в 2017 году жителя Киева в соцсетях жаловались, что в столице участились случаи «атак» на припаркованные во дворах машины. Причем, как оказалось, некоторые автомобили страдают по несколько раз.