Гигантский пожар в Калифорнии: число жертв растет, у многих голливудских звезд сгорели особняки

В Калифорнии продолжает расти число жертв гигантского пожара, который вспыхнул в лесах на севере американского штата в прошлый четверг. Как выяснили журналисты «Фразы», уже сообщается о полусотне погибших.

При этом десятки людей числятся пропавшими без вести, поэтому число жертв стихии будет расти.

Огонь охватил 45 тысяч гектаров и сжег почти семь тысяч домов.

Из штата эвакуировали более трехсот тысяч людей.

Среди тех, кто потерял свое имущество – многие голливудские звезды. Например, певица Майли Сайрус, певец Нил Янг и актер Джерард Батлер.

Как писала «Фраза», ранее президент США Дональд Трамп объявил в Калифорнии режим крупного стихийного бедствия.