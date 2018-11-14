Ночью на складах в Киеве бушевал масштабный пожар

Ночью в Оболонском районе Киева бушевал гигантский пожар. Как выяснили журналисты «Фразы», на улице Коноплянская, 12 горели склады частного предприятия.
Как передает «Информатор», площадь пожара составила 280 квадратных метров: площадь одного из складов составляла 70 квадратов, а другого 210 квадратов. Тут хранилось оливковое масло.
О возгорании стало известно в 3-30 ночи.
С огнем спасатели боролись до 5 утра.
Никто не пострадал. Причины пожара устанавливаются, не исключается поджог.
Как писала «Фраза», в Киеве уже горели склады.
Ранее под Киевом эпично сгорела заправка.