Видео водителей, не пропустивших «скорую помощь», возмутило киевлян

На Позняках в Киеве произошел вопиющий инцидент. Как выяснили журналисты «Фразы», на улице Анны Ахматовой местные водители-жлобы пятнадцать минут не пропускали машину «скорой помощи».

Видео в «Фейсбуке» поделилась местная жительница. Под ним уже немало возмущенных комментариев.

Она написала: «До того, как «скорая помощь» появилась в кадре, ее было слышно минут пять». Также женщина возмущается, что «никто не видел, что сзади расступились машины и не мог, не дожидаясь, пока «скорая помощь» к ним подберется, убраться с дороги».

Сообщается, что «вой сирены был слышен еще более пяти минут, как я сняла видео». Отмечается: «Это общей сложностью минут пятнадцать, цена которых может быть чья-то жизнь».

Очевидцы говорят, что тут же с улицы Драгоманова ехала пожарная машина, которой пришлось объезжать пробки по трамвайным путям.

Как писала «Фраза», в Киеве парень погиб под колесами поезда. Машинистом был его отец.

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