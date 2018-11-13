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Масштабные пожары в Калифорнии: число жертв растет – на борьбу со стихией бросился лично Трамп

Масштабные пожары в Калифорнии: число жертв растет – на борьбу со стихией бросился лично Трамп

В США растет число жертв лесных пожаров, начавшихся в минувший четверг на севере Калифорнии. Как выяснили журналисты «Фразы», в огне уже погибли не менее 44 человек.

Пожару уже дали название – Camp.

Нынешнюю стихию назвали самым смертоносным природным пожаром в истории США.

Огонь охватил 45 тысяч гектаров и сжег 6,5 тысяч домов.

Всего из штата эвакуировали более трехсот тысяч людей.

Президент США Дональд Трамп уже объявил в Калифорнии режим крупного стихийного бедствия.

В «Твиттере» он написал: «Я только что одобрил в ускоренном порядке запрос об объявлении крупного стихийного бедствия в штате Калифорния. Я с вами!»

Как писала «Фраза», жертвами лесных пожаров в Калифорнии стали десятки людей: новое видео стихии.

Тэги: пожар, мир, Калифорния, Лесной пожар

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