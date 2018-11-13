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На торжественной встрече в «Борисполе» Усик поведал о том, что ему сказал Кличко после боя

На торжественной встрече в «Борисполе» Усик поведал о том, что ему сказал Кличко после боя

Вечером 12 ноября в «Борисполе» прошла встреча абсолютного чемпиона мира по боксу в первом тяжелом весе Александра Усика, который прилетел из Манчестера после боя с британцем Тони Белью. Как выяснили журналисты «Фразы», в аэропорту собрались болельщики и журналисты.

Как сообщает iSport, в ходе небольшой пресс-конференции украинский чемпион рассказал, что в ходе последнего боя выполнял задачу, которую перед ним поставили тренеры: «после 4 или 5 раунда начал поднимать темп». Он также добавил, что не рассчитывал на решение судей, согласно которому на момент окончания боя они отдавали победу британцу.

«Очень хороший поединок получился, зрелищный. Вова Кличко позвонил и сказал мне: «Жирная концовка — это круто, поздравляю, чемп», — поделился эмоциями от боя Усик, добавив, что ему очень понравилось, как его принимали британские болельщики. «Британцы по-другому понимают бокс. Нам таксист рассказал о боксе больше, чем я могу рассказать. Они интересуются этим, это часть их жизни. Они знают бокс не поверхностно, а углубленно. Они смотрят бой и болеют за бокс», — рассказал чемпион.

Говоря о перспективах Усик попросил не делать поспешные выводы. При этом он подчеркнул, что не собирается отдыхать: «Отдых? Зачем отдыхать? Я не устал».

Трансляцию встречи Усика в «Борисполе» вел телеканал NewsOne.

Между тем, Александра Усика с блестящей победой поздравило киевское «Динамо». В сообщении на официальном сайте клуба указывается, что «31-летний крымчанин рискнул своими чемпионскими поясами по версиям WBC, WBO, WBA и IBF, подарив многочисленным поклонникам бокса очередные радостные мгновения». При этом «динамовцы» отметили, что несмотря на то, что украинец выступал на ринге в стране соперника, ему удалось добиться их расположения нокаутом Белью в 8 раунде.

Как сообщала «Фраза», 10 ноября 2018 года украинский боксер Александр Усик защитилчемпионские пояса по версиям WBA, WBC, IBF и WBO, победив британца Тони Беллью эффектным нокаутом в 8 раунде.

После этого британец заявил о завершении боксерской карьеры.

Тэги: Владимир Кличко, бокс, спорт, аэропорт «Борисполь», Александр Усик, новости Украины

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