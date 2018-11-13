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Под Одессой на полях у семейной пары работали 94 раба

Под Одессой на полях у семейной пары работали 94 раба

Под Одессой полиция освободила 94 рабов. Как выяснили журналисты «Фразы», они за еду работали на семейную пару.

Как сообщают правоохранители, всего в преступную группу входили тринадцать человек, а организовали все супруги – гражданин Грузии и украинка.

Люди без денег работали на полях. Их удерживали насильно.

У банды изъяли оружие, автомобили и миллион гривен наличкой.

Полиция сообщает, что «людей обманом заманивали на работу специальные вербовщики, которые находили их преимущественно на железных дорогах». Для этого бандиты искали социально незащищенных людей, после чего обещали им работу и «стабильную зарплату 450-500 гривен в день», а также жилье и питание.

Рабов свезли со всей Украины, в том числе и из Киева. На месте работ у людей забирали документы, также их избивали.

Сообщается, что банду взяли на горячем: преступники как раз сажали в микроавтобус новых жертв.

Как писала «Фраза», под Киевом около тридцати голодных вьетнамцев сбежали из рабства.

Ранее стало известно, что на польского «пана» гнули спины сотни рабов. Среди них были и украинцы.

Тэги: общество, Одесская область, рабство, новости Украины

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