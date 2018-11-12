Таджики устроили массовую драку на фестивале плова из-за бесплатного угощения

В Душанбе во время фестиваля плова произошла массовая драка. Как выяснили журналисты «Фразы», люди не поделили бесплатное угощение.

Всего на фестивале в одном из местных парков наготовили около десяти тонн плова.

Возле одного из казанов и случилась потасовка.

Очевидцы говорят, что зачинщиками побоища за плов стали молодые люди, решившие так «повеселиться».

Однако многим людям было не до смеха.

Мэрия Душанбе назвала такое поведение людей позорным.

Как писала «Фраза», в Киеве подростки устроили погром в супермаркете.

Также в Сумах ссора между посетителями кафе закончилась стрельбой.