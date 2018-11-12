Жертвами оползня в Бразилии стали десятки людей

В Бразилии произошел масштабный оползень, жертвами которого стали не менее пятнадцати людей. Как выяснили журналисты «Фразы», трагедия произошла в штате Рио-де-Жанейро.

По данным местных СМИ, спасатели уже завершили работы и извлекли из-под обвалов тела погибших

Трагический инцидент произошел еще в субботу. Работы по поиску людей продолжались двое суток.

Причиной оползня называют сильные дожди.

Сообщается, что среди погибших есть дети.

Как писала «Фраза», на Закарпатье оползень разрушил несколько домов.

Ранее из-за крупного оползня под Одессой туристы оказались в ловушке.