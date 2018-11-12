Задремав рядом с женой Трампа, король одной из африканских стран стал «звездой» Интернета

Король Марокко Мухаммед VI стал объектом многочисленных шуток в Интернете, после того, как появилось его пикантное видео из Парижа. Как выяснили журналисты «Фразы», он уснул рядом с женой Дональда Трампа Меланией.

На торжественной церемонии по случаю столетия окончания Первой мировой войны африканского короля посадили рядом с супругой американского лидера.

Когда со сцены выступал французский президент Эмманюэль Макрон, Мухаммед VI начал засыпать.

Заметно также, что при этом Дональд Трамп отнюдь не дружественно смотрел на самого оператора, который вел съемку.

Как писала «Фраза», Трамп не пожал руку Порошенко. А Путину мило улыбался.

Ранее полуголая женщина бросилась под колеса кортежа Трампа в Париже.