Камеры зафиксировали, как в Одессе на голову прохожему упал кусок фасада

На одной из улиц Одессы на прохожего упал кусок бетона с высоты второго этажа. Как выяснили журналисты «Фразы», инцидент произошел во время ремонтных работ, которые проводились на фасаде здания.

Как видно на видео, которое публикует ТСН, когда часть конструкции отвалилась и полетела вниз, по тротуару, не огражденному соответствующей лентой, как раз шел мужчина. В итоге кусок угодил прохожему прямо по голове.

По данным издания, в результате происшествия мужчина был госпитализирован с тяжелой травмой.

Как сообщала «Фраза», 1 апреля 2018 года в Одессе во время празднования «Юморины-2018» на участника праздника упал фрагмент фасада дома, в результате чего он получил травму головы и потерял сознание.

7 мая того же года в центре Киева на улице Крещатик обвалился балкон.

18 сентября в центре Киева на улице Крещатик, 29, обвалилась крупная фасадная часть исторического здания. В момент ЧП рядом со зданием находились много людей, но, к счастью, никто не пострадал.