Ученым впервые удалось снять, как другая планета вращается вокруг своей звезды: уникальное видео

Ученым удалось впервые снять, как другая планета вращается вокруг своей звезды. Как выяснили журналисты «Фразы», сделали это специалисты из Европейской южной обсерватории.

Как говорится в их отчете, планета вращается вокруг звезды беты Живописца. Это вторая по яркости звезда в одноименном созвездии. Звезда находится на расстоянии 64 световых лет от нашей Солнечной системы. Она крупнее нашего Солнца в 1,75 раза, а ее свет в 8,7 раза мощнее.

Эта звезда считается очень молодой – ее возраст не превышает двадцати миллионов лет.

Найденную планету назвали Бета Живописца b. Впервые ее фото сделали еще в 2009 году, а сейчас ученые получили видео с помощью телескопа VLT в Чили.

Как писала «Фраза», к Земле летит астероид-череп.

Ранее астрофизики заявили, что известный астероид может быть космическим кораблем инопланетян.