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Трамп не пожал руку Порошенко. А Путину мило улыбался

Трамп не пожал руку Порошенко. А Путину мило улыбался

На торжественной церемонии по случаю столетия окончания Первой мировой войны, которая проходит в Париже, произошел забавный инцидент с участием президента Украины Петра Порошенко. Как выяснили журналисты «Фразы», президент США Дональд Трамп не поздоровался со своим украинским коллегой.

На распространенном в Сети видео видно, как Трамп приветствует президента Франции Эммануэля Макрона с супругой. Также он поздоровался с канцлером Германии Ангелой Меркель и другими мировыми лидерами, сообщает «Страна».

Президенту Украины Петру Порошенко Трамп руки не подал, хотя стоял с ним на достаточно близком расстоянии.

При этом пользователи соцсетей также обращают внимание на поведение и реакцию Трампа в тот момент, когда на торжестве появился президент России Владимир Путин. Трамп ему улыбался, политики пожали друг другу руки и похлопали по-дружески по плечу, Путин также показал Трампу поднятым вверх большим пальцем «класс», пишут «Вести».

Ранее «Фраза» сообщала, что Трамп отказался посетить кладбище американских солдат во Франции из-за дождя.

Также в Париже обнаженная активистка пыталась остановить кортеж президента США Дональда Трампа.

Тэги: Петр Порошенко, Владимир Путин, политика, Париж, Дональд Трамп, курьезы

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