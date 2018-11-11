Полуголая женщина бросилась под колеса кортежа Трампа в Париже

В Париже обнаженная активистка пыталась остановить кортеж президента США Дональда Трампа. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом передает BFMTV в Twitter.

Как отмечается, девушка с обнаженной грудью прорвалась сквозь оцепление и бросилась наперерез кортежу президента США. Полиция задержала женщину.

Кортеж Трампа направлялся к Триумфальной арке в Париже, где началась торжественная церемония, посвященная столетию окончания Первой Мировой войны.

Ранее «Фраза» сообщала, что Трамп отказался посетить кладбище американских солдат во Франции из-за дождя.