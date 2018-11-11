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Усик победил Беллью нокаутом

Усик победил Беллью нокаутом

Абсолютный чемпион мира украинец Александр Усик в субботу, 10 ноября, провел защиту своих чемпионских поясов по версиям WBA, WBC, IBF и WBO против британца Тони Беллью. Как выяснили журналисты «Фразы», Усик победил нокаутом в 8 раунде.

Поначалу Усик заставил понервничать своих болельщиков, несколько раз пропустив мощные удары правой от Беллью. Но по итогу Усик таки доказал свое превосходство, сбив с ног Беллью мощным ударом левой. 

Как известно, накануне эксперты практически не сомневались в победе украинского боксера. 

Тэги: бокс, спорт

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