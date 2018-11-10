Радикалы из С14 разрисовали столичный автовокзал из-за отказа маршрутчиков возить воинов АТО

Сегодня, 10 ноября, активисты радикальной организации С14 провели акцию на столичном автовокзале на Демеевке. Как выяснили журналисты «Фразы», радикалы утверждают, что здесь грубо нарушается законодательство касаемо права участников боевых действий на льготный проезд.

Активисты собрались на территории автовокзала, требуя встречи с директором предприятия. Радикалы утверждают, что перевозчики отказываются бесплатно возить участников АТО, сообщают «Вести».

В связи с этим они исписали стены здания, оставив на них послания: «Тут не уважают бойцов», «Уважайте бойцов».

К радикалам на разговор вышел замдиректора вокзала Владимир Войченко и заявил, что никто законодательство на автовокзале не нарушает, а участникам боевых действий в проезде не отказывают.

С14 — украинская праворадикальная общественная организация, которая декларирует приверженность украинскому национализму. Однако ряд экспертов по ультрнационализму, в частности, политологи Андреас Умланд, Антон Шеховцов и Вячеслав Лихачов, правозащитники из Харьковской правозащитной группы, гражданская активистка Анна Гриценко, склонны причислять С14 к неонацистам. На это, по их мнению указывает как символика организации и используемые во время различных акций плакаты и лозунги, так и само название — цифра 14 является составляющей кодового слогана белых неонацистов всего мира 14/88. Она символизирует 14 слов, придуманных идеологом американского белого национализм Дэвидом Лэйном: «Мы должны защитить само существование нашего народа и будущее для белых детей».

Однако в самой организации такие параллели опровергают и утверждают, что цифра 14 взялась в названии от праздника Святой Покровы 14 октября, почитаемого украинскими воинами. Кроме того цифробуквенное обозначение С14 на украинском языке может читаться как «Cіч».

Ранее «Фраза» сообщала, что в середине июня 2018 года радикалы из С14 заставили коменданта общежития сорвать все объявления на русском языке.