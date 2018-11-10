К Земле летит астероид-череп. В NASA говорят, что он уже рядом

К Земле приближается астероид 2015 TB145. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщили в NASA.

Там заявили, что уже в воскресенье, 11 ноября, астероид очень близко приблизится к нашей планете и будет на расстоянии всего в 38 миллионов километров.

Исследователи космоса говорят, что астероид 2015 TB145 – это «мертвая планета» и напоминает своей формой череп. Ученые называют его «кометой смерти».

Опасный астероид был открыт три года назад – тогда он приблизился к нашей планете на расстояние 500 тысяч километров.

Ученые заверяют, что на этот раз астероид «не представляет угрозы для нашей планеты».

Ожидается, что в следующий раз он подлетит к Земле достаточно близко лишь в 2082 году.

Как писала «Фраза», ученые абсолютно случайно сняли пролетевшую рядом с нами комету.

Сообщалось, что, по последним данным, кольца Сатурна могут оказаться гораздо младше, чем это было принято считать.