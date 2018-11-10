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Под Одессой из маршрутки на ходу выпала женщина

Под Одессой из маршрутки на ходу выпала женщина

В пятницу, 9 ноября, в Одесской области в селе Нерубайское произошло серьезное ЧП — из маршрутки № 84 Нати — Одесса на ходу выпала женщина. Как выяснили журналисты «Фразы», пострадавшую в состоянии комы госпитализировали.

По словам очевидца происшествия, во время маневра у переполненной маршрутки прямо на ходу открылась задняя дверь, из которой и выпала женщина.

Женщине на вид около 35 лет. Медики опасаются, что от полученных травм она может не выжить.

Похожий случай недавно произошел в Ирпене (Киевская область). Там тоже во время резкого маневра внезапно открылась дверь и из маршрутки на ходу выпала 15-летняя школьница. С серьезными травмами она была госпитализирована.

Ранее «Фраза» сообщала, что 8 ноября в Соломенском районе Киева у маршрутки на ходу отвалилась дверь.

Тэги: маршрутка, общество, Одесса, скорая помощь, Одесская область

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