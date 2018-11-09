На дороги Украины зачем-то выпустили жуткое неуправляемое транспортное «существо»

По дорогам Украины начал ездить «неуправляемый автобус». Как выяснили журналисты «Фразы», совершенно жуткое транспортное «существо» является одним из элементов социального проекта «Управляй».

Как передает пресс-служба Национальной полиции Украины, проект «Управляй» был запущен Национальной полицией и Консультативной миссией Европейского союза для того, чтобы привлечь внимание водителей и пешеходов к безопасности дорожного движения.

По словам зампредседателя Нацполиции Александра Фацевича, «неуправляемый автобус» уже начал ездить по дорогам Украины.

Сообщается, что транспортное средство оборудовали таким образом, чтобы проезжающие мимо водители видели, будто за рулем никого нет. Цель поездок такого автобуса ‒ поиск хороших и ответственных водителей.

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