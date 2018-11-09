«Фура для депутата Лещенко»: появилось видео с места ДТП

В пятницу, 9 ноября, в Киеве произошло ДТП с участием народного депутата от БПП Сергея Лещенко. Как выяснили журналисты «Фразы», в легковой автомобиль народного избранника на полном ходу врезалась фура.

Как ранее сообщала «Фраза», Сергей Лещенко остановил свою машину на обочине, чтобы ознакомиться с картой. В этот момент его Volkswagen протаранил грузовик DAF. В результате ДТП грузовой автомобиль улетел в кювет и перевернулся. 22-летний водитель вылетел через лобовое стекло, но остался жив.

Позднее в сеть Интернет попало видео с места происшествия. Просмотр доступен в социальной сети Facebook.

Как сообщала « Фраза », 19 сентября 2016 года руководитель Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил , что в покупке квартиры народным депутатом Сергеем Лещенко есть признаки административного правонарушения. По его словам, это нарушение заключается во взятии беспроцентного займа у руководителя «Украинской правды», заместителем главного редактора которой он долгое время работал, Алены Притулы.

Как сообщали СМИ, 6 сентября 2016 года в интернете появилась информация о том, что нардеп Сергей Лещенко купил новую квартиру площадью около 200 м² за 7,5 млн грн в центре Киева. В ответ Лещенко заявил, что ему нечего скрывать, поэтому он зарегистрировал недвижимость на себя, и добавил, что в 2013–2014 годах задекларировал более $100 тыс. дохода. По словам политика, половину суммы на покупку квартиры он занял у основателя «Украинской правды» Алены Притулы, а остальные деньги взял у любимой женщины — диджея Топольской, которая позднее сообщила, что ее гонорары колеблются от 2 до 7 тыс. евро.

При этом вдова журналиста Георгия Гонгадзе Мирослава обратила внимание Лещенко на то, что дети основателя «Украинской правды» не получили ни гривны с основанного им издания.